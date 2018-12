Vești bune pentru părinți: Guvernul instituie un mecanism de economisire pentru copii care să le faciliteze accesul la educație

Executivul a adoptat, recent, Ordonanța de Urgență privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, care are ca principal obiectiv asigurarea de către stat pentru toţi copiii din România a unui sprijin financiar, astfel încât, atunci când aceştia vor împlini vârsta de 18 ani, să aibă într-un cont o sumă de bani suficientă pentru educaţie, pregătire profesională sau pentru orice alte necesităţi.

Programul îşi propune să stimuleze pe toţi părinţii, ca împreună cu statul, să contribuie la acest cont de economie al copiilor. În acest sens, prin Ordonanţă, s-a instituit un mecanism simplu de deschidere a conturilor pentru fiecare copil din România, respectiv deschiderea automată la unităţile Trezoreriei Statului. Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior” are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub formă de depozit şi se adresează oricărui copil, cetăţean român care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Începând cu anul 2019, titularii de cont vor beneficia de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minim 1.200 lei. Sumele depuse în contul individual de economii Junior, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. Prin ordonanţă se prevede că statul va depune în contul fiecărui copil o primă de stat de 600 lei, dacă părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora depun o sumă minimă de 1.200 lei.

O a doua modalitate de sprijin constă în acordarea de la buget a unei dobânzi de 3% pe an, dobândă stimulativă şi constantă până la vârsta de 18 ani. De acest program vor beneficia şi copiii ocrotiţi prin serviciile publice specializate, caz în care şi depunerea minimă de 1.200 lei va fi de la buget. Practic, pentru copiii din sistemul de protecție socială, statul va depune în contul deschis pe numele lor 1.800 lei anual, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

La împlinirea vârstei de 18 ani titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al minorului, în anumite condiţii, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. Sumele existente în contul individual de economii Junior pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, în cazul unor situaţii descrise expres în actul normativ (cazurile unor boli grave).

Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” a fost elaborat după modelul instrumentelor de economisire pentru copii existente în alte țări și contribuie la crearea unor condiții de dezvoltare și formare pentru toți copiii, de la naștere până la majorat, astfel încât să le fie garantată egalitatea de șanse.

• Biroul de Presă al Guvernului României