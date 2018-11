Trei sportivi cu Sindrom Down au adus cinste României la Madrid

Trei sportivi, membri ai Asociației Down Vâlcea, au reprezentat, în premieră, România la Campionatul Mondial de Karate de la Madrid, secțiunea para-karate, în zilele de 6 și 7 noiembrie. „Această competiție, unde se întâlnesc cei mai buni sportivi din 140 de țări, a însemnat un moment unic în viața acestor suflete minunate de a demonstra că spiritul de campion poate fi în oricine! Felicitări, Elena, Radu și Alin! Felicitări Sensei Paul Dinu, Andreea Bîlă și Maria Roxana pentru tot ceea ce faceți cu acești copii! Mulțumim tuturor celor care prin contribuția lor au putut face posibilă participarea noastră la Campionatul Mondial! Mulțumim mult celor care au donat 2% pentru Asociația Down!”, declară Alexandru Florin Mărăcine, președintele Asociației Down Vâlcea.

Așa cum am menționat, nu numai că România a participat în premieră la acest campionat, dar ne-a reprezentat țara și cu cinste, prin cei trei sportivi vâlceni.