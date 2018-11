Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 3-9 noiembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Carol I nr. 3-5, Știrbei Vodă 328 și str. Gabriel Stoianovici.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Drumul Câmpului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

• au fost înlocuite branșamente pe străzile Carol 3-5, Știrbei Vodă 328 și la intersecția str. Carol cu str. Gabriel Stoianovici;

• au fost înlocuite o piesă suport din beton 1,5×1,5 m, rama și capacul carosabil pe str. Calea lui Traian, Bl. 7;

• a fost refăcută suprafața carosabilă pe str. Marin Preda, Bl. A28/2;

• s-au executat lucrări de înlocuire tijă vană pe str. Carol (River Plaza Mall);

• continuă lucrările de extindere a rețelei de apă și execuție branșamente pe strada Stolniceni;

• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;

• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bd. Tineretului – Bl. A54, Bl. A11/1, sc. C, Bl. B4; str. Calea lui Traian – Bl. L, sc. B, Bl. S15, sc. C, Bl. S17, sc. B și C; str. Dr. Hacman – Bl. 89, sc. C; str. Luceafărului – Bl. A33, sc. A, Bl. A2, sc. B; str. Regina Maria – Bl. C12; str. Petrișor – Bl. P5; str. Constantin Brâncuși – Bl. H4, sc. A, B și C, Bl. I2; str. Dacia – Bl. 15; str. Aleea Panseluțelor – Bl. C23, str. Aleea Garoafelor – Bl. C32, sc. B; str. Aleea Stejarului – Bl. C1, sc. A – D; str. Aleea Teilor – Bl. C7; str. Mihai Eminescu – Bl. C11, sc. A; str. Straubing nr. 284; str. Ion Referendaru – Bl. I2, sc. D; str. Henri Coandă – Bl. N4, N6 și P4; str. Nicolae Iorga – Bl. 96; str. Știrbei Vodă nr. 158; str. Marin Preda – Bl. A28/2, sc. B; str. Krusevac nr. 36; str. General Magheru – Bl. S1, sc. A.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: Rapsodiei, Henri Coandă, Decebal, I.L. Caragiale, Ostroveni, Constantin Brâncuși, Nicolae Titulescu, Calea lui Traian, Republicii, Mihai Viteazu, Luceafărului, Tineretului, I.C. Brătianu, Regina Maria, Aleea Doinei, Aleea Mioriței, General Praporgescu, Maior V. Popescu, Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Antim Ivireanu, 1 Mai, Petrișor, Dr. Hacman, Cerna.

31 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 31 apometre, dintre care 29 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. Au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite două avize tehnice și opt avize de amplasament.