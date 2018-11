Și după remiza cu Astra Giurgiu II, Flacăra rămâne pe primul loc

Sâmbătă, în Seria C a Ligii a III-a de fotbal s-au disputat mai multe meciuri din cadrul etapei a XII-a. Într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei, printre combatante s-a aflat Flacăra Horezu, care a primit, în Treapt, vizita giurgiuvenilor de la Astra II. Așa cm era de așteptat, partida a fost una cât se poate de încrâncenată, ambele formații ocupând poziții în jumătatea superioară a clasamentului. Flacăra Horezu pornea cu prima șansă la obținerea victoriei prin prisma faptului că ocupa primul loc în clasament, poziție din care nu putea fi detronată indiferent de rezultatele din meciurile rundei a XII-a. Horezenii au confirmat acest statut și au deschis scorul, aproape de finalul primei reprize, prin Cioablă. Giurgiuvenii au replicat după 20 de minute de la reluarea partidei, satelitul prim-divizionarei Astra punctând prin Boboc. În pofida insistențelor fotbaliștilor horezeni și a ocaziilor pe care aceștia și le-au creat, poarta giurgiuvenilor nu a mai putut fi perforată printr-un gol care ar fi adus cele trei puncte în contul horezenilor. Partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, scor 1-1, oarecum mincinos după evoluția per ansamblu a celor două formații, deoarece, în multe momente, Flacăra a fost echipa mai bună de pe teren.

Cu punctul câștigat sâmbătă, într-o etapă în care, în alte jocuri s-au marcat foarte multe goluri, Flacăra ajunge la un total de 27 de puncte și se menține pe primul loc al clasamentului Seriei C. Pozițiile următoare sunt ocupate de echipele Turris Oltul Turnu Măgurele – 25p, ACS Municipal Brașov – 23p, FC Universitatea Craiova – 21p, FC Voluntari II – 21p și Unirea Bascov – 20p.

Rezultatele etapei a XII-a

Atletic Bradu – Viitorul Domnești 4-3

FCU Craiova – Sporting Roșiori 5-1

FC Voluntari II – CSU Craiova II 4-2

CSM Alexandria – Unirea Bascov 4-0

Turris Oltul Turnu Măgurele – ACSO Filiași 3-1

FC Pucioasa – Flacăra Moreni 3-0

ACS Municipal Brașov – AFC Hermannstadt II 2-0

Flacăra Horezu – Astra Giurgiu II 1-1