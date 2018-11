În ceea ce priveşte stocul de cărbune în acest moment, vreau să vă spun că pentru prima oară, de când am venit eu, CET Govora are cel mai mare stoc de cărbune, fiind de 209.000 tone în curtea unităţii. Producţia CET la nivel de Berbeşti este un satisfăcătoare dar nu suficientă în momentul de faţă, acoperim întregul necesar până la primăvară şi nu ar trebui să existe niciun fel de sincopă în producţie, cu un singur amendament, ca în perioada de vară, în care CET Govora ar trebui să aibă cele mai bune producţii, am avut 78 de zile de ploaie şi alunecări de teren, fapt ce a făcut imposibil de exploatat cariera Pângă. Avem stocuri, nu o să fie frig la iarnă. În ceea ce priveşte depozitul de cenuşă, o problemă mai veche a CET Govora, este pe cale de a fi rezolvată. – Dinu Constantinescu, administratorul special al CET Govora.