România a făcut show cu Germania. Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Campionatului European

În această seară, echipa națională de handbal feminin a României a scris o nouă pagină care va rămâne de referință în istoria sportului românesc. La Brest, în Franța, România a întâlnit Germania, într-un meci contând pentru etapa a doua a Grupei D. Cele două echipe aveau moralul ridicat înaintea acestui joc, venind după victorii în prima etapă. România se impusese meritat în fața Cehiei, scor 31-28, într-un meci disputat chiar de Ziua Națională a țării noastre; în timp ce Germania furnizase o mare surpriză și se impusese cu 33-32 în fața Norvegiei, campioana en-titre.

În minutul 26, toată sala a strigat «Cristina Neagu!»

Tricolorele au început foarte bine meciul contra Germaniei, au dominat copios pe alocuri și au făcut show în fața unei reprezentative care are ca obiectiv (ca și România, de altfel) atingerea fazei semifinalelor. În minutul 6, România a punctat pentru 6-2 chiar prin Cristina Florică, extrema convocată de la SCM Râmnicu Vâlcea, avantajul de patru goluri fiind păstrat până prin preajma minutului 20, atunci când tabela indica 11-7 în favoarea fetelor noastre. Germania s-a apropiat la două goluri în minutul 25 (scor 12-10 pentru România). În minutul 26 al întâlnirii, Cristina Neagu a marcat un gol care va rămâne pentru multă vreme în amintirea iubitorilor handbalului din țara noastră. Fostul inter al Oltchimului a marcat golul prin care a atins borna de 206 reușite la Campionatul European, depășind-o pe maghiara Agnes Farkas (care s-a retras din activitatea sportivă în anul 2004) și devenind astfel cea mai bună marcatoare din istoria acestei competiții. În momentul în care crainicul a anunțat atingerea acestei performanțe de excepție, spectatorii din întreaga sală (mai ales cei români, prezenți în număr de câteva sute) s-au ridicat pentru a o aclama și aplauda la scenă deschisă pe Cristina Neagu. În mod cert, fosta jucătoare a Oltchimului are posibilitatea să își îmbunătățească acest record, ținând cont că ea va mai evolua în cel puțin patru meciuri doar la această ediție. În plus, cum Cristina are numai 30 de ani, va mai putea participa la cel puțin două turnee finale de Campionat European, poate chiar trei. În context, este de precizat faptul că Neagu se află la cea de-a șasea ediție consecutivă de Campionat European, începând cu anul 2008. Recordul deținut de Cristina ar putea fi amenințat (deși se află la distanță destul de mare) de Isabelle Gullden, care are 171 de goluri marcate.

Revenind la evoluația din meciul disputat contra Germaniei, tricolorele au intrat la cabine cu un avantaj de trei goluri, scor 14-11.

Nemțoaicele, umilite de românce. Chiar și portarul Denisa Dedu a marcat un gol

Debutul reprizei secunde a fost relativ echilibrat, cu România căutând să se desprindă mai concludent în fața Germaniei. Nemțoaicele au părut inițial că au puterea de a rezista, însă, în preajma minutului 40, jocul lor s-a rupt, plusul de goluri izbutit atunci de românce contribuind decisiv la obținerea unui succes pe deplin meritat. România s-a desprins pentru prima dată la șase goluri în minutul 41 (scor 21-15). În minutul 45, diferența s-a mărit la opt goluri (scor 23-15), autoarea golului fiind chiar Denisa Dedu, care a punctat din poartă în poartă. În ultimul sfert de oră al întâlnirii, Germania a încercat să repare ce se mai putea, dar s-a lovit de aceeași Denisa Dedu. Aflată în zi magistrală, Dedu a închis poarta și a făcut foarte grea misiunea ofensivei germane de a mai înscrie. Aceeași Cristina Florica, de la SCM Râmnicu Vâlcea, a punctat, în minutul 58, pentru scorul de 28-23 și nimic nu se mai putea întâmpla: victoria era a României. Meciul s-a încheiat cu scorul 29-24 în favoarea fetelor noastre, un succes pe deplin meritat și parcă la o diferență prea mică de scor dacă ne gândim la show-ul pe care România l-a făcut în fața Germaniei.

Denisa Dedu, cea mai bună jucătoare a meciului

La finalul întâlnirii, organizatorii au premiat cea mai bună jucătoare a meciului. Dacă în duelul din prima etapă, contra Cehiei, Eliza Buceschi a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului, de această dată, în mod meritat, titlul de cea mai bună jucătoare a revenit Denisei Dedu. Portărița a fost magistrală contra Germaniei, le-a exasperat pe nemțoaice cu paradele sale și, exact ca cireașa de pe tort, a și izbutit un gol din poartă în poartă! De menționat că, dacă Dedu nu ar fi fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului, acest titlu individual ar fi mers, foarte probabil la Eliza Buceschi. Cu cele unsprezece goluri marcate și perfecțiunea de care a dat dovadă la loviturile de la șapte metri, Eliza a fost metronomul echipei, oferind multă siguranță colegelor ei.

La final, nu putem să nu apreciem și evoluțiile celor trei jucătoare convocate de la SCM Râmnicu Vâlcea. Pivotul Raluca Băcăoanu, extrema Cristina Florică și portarul Yuliya Dumanska au fost trimise pe teren de selecționerul Ambros Martin. Dacă Dumanska și Băcăoanu au jucat mai puține minute, Cristina Florică a bifat foarte multe minute, marcând și câteva goluri în momente importante ale meciului.

Urmează marele meci cu Norvegia

Succesele la trei goluri cu Cehia și la cinci goluri cu Germania au făcut ca România să urce pe prima poziție a Grupei D, cu maxim de puncte după primele două etape. Deja calificată în faza grupelor principale, România se va duela, miercuri seară, cu Norvegia. Meciul contra deținătoarei trofeului, care a pierdut surprinzător, în prima etapă, contra Germaniei, este programat cu începere de la ora 22.00 (ora României). Selecționata tricoloră este sigură că va câștiga Grupa D chiar și cu o remiză contra Norvegiei, însă victoria ne va avantaja și mai mult pentru a porni cu număr maxim de puncte în faza grupelor principale.