Reacții unanime ale primarilor: „Nedreptate și discriminare!”

• Legea privind Codul administrativ, care prevede pensii speciale pentru aleşii locali, declarată neconstituţională în ansamblul său de către Curtea Constituţională a României a trezit primarii la revoltă

CCR a admis, cu unanimitate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de grupurilor parlamentare ale PNL, USR şi PMP, precum şi de preşedintele Klaus Iohannis şi a constatat că legea privind Codul administrativ este neconstituţională, în ansamblul ei, fiind contrară prevederilor art.141 raportat la art.1 alin.(5), precum şi celor ale art.61 alin.(2) şi ale art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţie: „Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a constatat, pe de o parte, că legea criticată a fost adoptată fără ca avizul Consiliului Economic şi Social să fi fost solicitat cu prilejul declanşării procedurii parlamentare de legiferare, astfel cum prevede art.141 raportat la art.1 alin.(5) din Constituţie, cu referire la art.1 alin.(1) şi art.2 alin.(1) şi (2) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. Pe de altă parte, Curtea a reţinut că unele texte au fost adoptate de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu nerespectarea principiului bicameralismului, prevăzut de art.61 alin.(2) din Legea fundamentală, şi/sau a regulilor privind distribuirea competenţelor decizionale între cele două Camere, rezultate din prevederile art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţie”, declară Curtea Constituţională.

Pe 31 iulie, preşedintele statului a trimis la CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Codului administrativ. Şeful statului susţinea că acest act normativ a fost adoptat de Camera Deputaţilor în cadrul unei sesiuni extraordinare neconstituţional întrunită, cele două Camere ale Parlamentului comportându-se ca şi cum Senatul ar fi avut doar o competenţă de prim for legislativ, iar Camera decizională – Camera Deputaţilor – ca şi cum ar fi avut deplină competenţă decizională pentru toate materiile reglementate. Chiriașul Cotrocenilor invoca în cazul acestei legi şi încălcarea principiului bicameralismului și mai susţinea că dispoziţiile referitoare la obligaţia autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, precum şi a personalului din cadrul acestora de a pune în aplicare programul de guvernare aprobat de Parlament sunt neclare şi critica faptul că prin acest act normativ a fost eliminat un criteriu de integritate pentru cei care pot fi membri ai Guvernului – cel referitor la cazurile de incompatibilitate.

Tot preşedintele vedea nu există un raport de subordonare ierarhică între miniştri şi prim-ministru și mai considera că se încalcă Legea fundamentală şi prevederea privind asigurarea folosirii limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând acestora nu ating ponderea, întrucât nu se mai are în vedere criteriul constituţional al “ponderii semnificative”.

„Nici nu mă așteptam să treacă legea asta!”

• declară edilul din Bărbătești

Constantin Bănacu, șeful pesedist al administrației, nu și-a putut ascunde nemulțumirea față de ceea ce a decis CCR: „V-o spun direct și vă rog să mă credeți: aveam informații certe și clare că această lege nu va trece! Cine vrea să mă creadă, bine, cine, nu… Este evident vorba de o discriminare atâta vreme cât pentru unii se poate iar pentru alții, nu! Asta în condițiile în care avem cel mai slab Parlament din istoria noastră recentă și pentru care astfel de bani nu s-au blocat. Aștept cu mare interes să-i văd iar la alegeri pe acești domni care și-au văzut și-și văd doar propriul interes. Nu sunt ei cei care să dea ochii cu oamenii și să explice orice tâmpenie care se întâmplă în țara asta…”

„Nu meritam această barieră față de restul aleșilor…”

• crede primarul din Scundu

Dumitru Blejan, alesul PSD din Scundu, și-a exprimat destul de laconic nemulțumirea: „S-a ridicat o barieră, un fel de zid separator între aleșii mici și aleșii mari! Nu meritam să fim marginalizați în acest mod iar dacă voi avea ocazia să cer explicații o voi face pentru că talpa am fost și vom rămâne noi, primarii! Chiar și acestui Președinte care nu mai e demult al meu sau al acestui popor…”

„Nu s-a respectat Constituția și nu suntem toți egali în fața legii!”

• afirmă liberalul Doru Diaconu

Edilul PNL din Roșiile crede că răspunsul CCR este mai grav decât pare la prima vedere: „Din punctul meu de vedere, acel pasaj din Constituție cum că am fi toți egali în fața legii s-a evaporat! Adică pentru parlamentari și judecători și alții care sunt cu pensii speciale… În cazul nostru, nici nu sunt speciale, ci recunoașterea unei munci deloc ușoare: cea cu oamenii! Sper din tot sufletul ca întâlnirea cerută de Cătălin Avan cu conducerea județului și parlamentarii noștri să aibă loc miercuri și să avem ocazia să ne spunem păsul. În mod cert, eu, unul, voi fi acolo, în sală pentru a lua cuvântul…”

„Legi pentru cei mici nu se mai dau demult…”

• spune primul fiu al Costeștiului

Toma Peștereanu, primarul PSD, spune că a renunțat să mai vadă în Parlament un organ cu adevărat reprezentativ și că: „E o treabă extrem de simplă: legi pentru cei mici și proști nu se mai dau demult… Există aleșii șmecheri sau doar șmecherii și noi, restul, cei mai…simpli pe care să-i folosești la toate campaniile electorale și apoi să uiți mai mereu. Nu știu dacă mai e cazul să mă enervez pentru treburi care deja sunt normale și evidente pentru orice român!”