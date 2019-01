Protest la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Câțiva vâlceni, părinți, s-au adunat, la orele prânzului, in fața Spitalului Județean de Urgență, solidari cu drama familiei Mutu,al cărei copil, in vârstă de 1 an și jumătate, se află in comă, la București, după ce aici i s-a pus un diagnostic eronat: laringită. Familia micuțului vrea să meargă până-n pânzele albe pentru ca vinovații stării in care se află copilul să plătească. Oamenii s-au strâns in urma unui apel pe o rețea de socializare. Nu au scandat nimic, doar au protestat in liniște. Nu au fost mulți, dar suficienți pentru a trage un semnal de alarmă.