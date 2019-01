Primele sancțiuni la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vâlcea s-au autosesizat, în urma cazului copilului de 1 an și jumătate, aflat în comă la București, diagnosticat cu laringită de medicii vâlceni, și au efectuat controale în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Potrivit declarațiilor directorului DSP Vâlcea, dr. Lorena Mărgăritescu, s-a urmărit circuitul medical al pacientului până la transfer, dar și condițiile igienico-sanitare. Au fost depistate câteva neconformități, pentru care s-au acordat sancțiuni de 1.600 lei. Problemele depistate la UPU Pediatrie și secția Pediatrie vizau: barbotoarele de la ATI Pediatrie, pentru copii de 0-1 an, nu erau inscripționate cu data sterilizării, precolectarea deșeurilor medicale era neadecvată, iar ustensilele pentru curățenie depozitate necorespunzător. Așa cum am amintit, mai mulți angajați ai spitalului, persoane fizice, au fost sancționate cu 1.600 lei. DSP Vâlcea a reluat controlul și a constatat că problemele depistate inițial fuseseră remediate.