Primarul Gutău a decis: „Modernizarea Bazei de agrement Ostroveni se face cu fonduri locale”

În ultima conferință de presă a anului trecut, primarul Mircia Gutău a anunțat că, pentru a putea continua lucrările de modernizare a Bazei de agrement Ostroveni, s-a luat decizia de a rezilia contractul cu firma constructoare.

„O problemă grea pe care nu am rezolvat-o şi pe care am preluat-o din fostul mandat este bazinul de înot, eu nu aş fi făcut niciodată un astfel de contract pentru acest bazin de înot, cu finanţare 50% din bugetul propriu şi 50% fonduri europene, în condiţiile în care proiectul era întârziat, iar după prelungire, termenul de finalizare a fost 31 decembrie 2018. Nu s-a putut finaliza lucrarea, vom rezilia contractul cu firma constructoare, vom da înapoi cota de finanţare europeană pe care am atras-o până acum, în jur de 300.000 euro şi o vom face pe fonduri locale. Până acum nu am putut să facem nimic, pentru că trebuia să aşteptăm termenul de finalizare de 31 decembrie 2018. Nicio altă firmă nu se angaja să finalizeze lucrarea până nu expira termenul de 31 decembrie. Nici nu vreau să abandonez proiectul, mi-ar fi uşor să dau vina pe fosta administraţie. Nu! Eu voi încerca, anul acesta, să facem reproiectarea şi să scoatem la licitaţie ce mai este de executat. Este adevărat, este foarte greu de realizat acest proiect, dar sper că până în martie să ştim câştigătorul licitaţiei”, a declarat primarul Gutău.