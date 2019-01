Primarul Bărbăteștiului: „Gigi Becali e un fenomen! Era normal să-l primim și să-l tratăm ca atare!”

• Constantin Bănacu răspunde celor care s-au aruncat să-i murdărească ospitalitatea

Vestea sfârșitului de săptămână în Vâlcea a fost revenirea patronului FCSB la mănăstirea Pătrunsa pentru a petrece Boboteaza, al doilea an consecutiv alături de călugării starețului Varsanufie. În prima linie a „Comitetului de primire și organizare”, edilul PSD Constantin Bănacu a fost o gazdă desăvârșită pentru latifundiar fapt care, din păcate, a fost înțeles greșit și judecat violent în social-media.

Tuturor celor care s-au exprimat pe această temă, primarul Bărbăteștiului le transmite următorul mesaj: „Gigi Becali e un fenomen în România acestor vremuri! Este, poate, cea mai populară și cunoscută persoană publică și oricine în această țară știe de dumnealui. Era normal să-l primim și să-l tratăm ca atare! Nu s-a pus nici măcar o secundă problema să primim vreun leu din partea dumnealui! Nu suntem milogi sau cerșetori! Suntem doar niște oameni cărora le face plăcere când cineva le calcă pragul în zi de sărbătoare. Este o bucurie să primești oaspeți de Bobotează, ține de omenie, de normalitate să-i aștepți în cele mai bune condiții, să se simtă apreciați și respectați. Nu mi-e și nu-mi va fi niciodată rușine să fac curățenie și ordine când aștept oaspeți în comuna mea! Nici nu mi-a fost și nici nu-mi va fi vreodată rușine să dau la lopată pentru că nu sunt cap încoronat sau nu știu ce monarh…. Sunt doar un om normal care știe că așa trebuie să-ți primești un musafir. Mi-e milă de toți cei care au uitat de omenia și de bucuria de a-ți primi oaspeții așa cum se cuvine în zi de sărbătoare. E o perioadă extrem de veninoasă a istoriei noastre și am ajuns să trăim din a ne mânca între noi, mai ales pe rețele sociale. Din păcate, am uitat de treburile extrem de simple care țin de a primi pe cineva în curtea ta cât poți tu de bine…”.