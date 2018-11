Petrin Drumea anunță schimbări majore pentru HERVEX: „E timpul să trecem la alt nivel sau…”

Dr. ing. Petrin Drumea de la Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică Bucureşti și Preşedintele Asociației FLUIDAS, România, unul dintre „părinții” HERVEX a făcut acest anunț chiar în cuvântul să de deschidere: „Avem trei idei și direcții pe masă, în acest moment: digitalizare, sectoare de nișă pentru că mizăm pe minți și nu pe bani mulți și sânge proaspăt! Este tot mai evident, de la an la an, că actualul format necesită retușuri. Suntem în pragul unui sfert de secol de HERVEX, așa că e normal să avem astfel de planuri și idei”. În actualul format, evenimentul internațional întins pe trei zile prevede: Conferinţe și seminarii de prezentare a firmelor și produselor noi ale firmelor de hidraulică şi pneumatică, simpozioane de elemente de strategie şi politici inovative în domeniul hidraulicii şi pneumaticii, Sesiune specială pentru tinerii studenţi, masteranzi, doctoranzi – Implicarea învăţământului superior în dezvoltarea domeniului.

HERVEX 2018: Doi profesori din Coreea de Sud au străbătut 16.866 kilometri pentru o prezentare de 15 minute!

După cum vă informam și anterior, ediția din acest an a HERVEX 2018 a beneficiat de prezența a doi profesori din Coreea de Sud. Hee Jee Sung și Sung Hye Hong sunt cele două cadre universitare care au parcurs 16.866 kilometri pentru a fi prezenți la evenimentul care a debutat miercuri dimineață, în Băile Govora. Ca semn de apreciere pentru efortul asiaticilor, gazdele au decis ca invitații din Orientul Extrem să și deschidă sesiunile de comunicări din acest an cu proiectul lor: „Design of hydraulic virtual load simulator using proportional pressure releif valve” .