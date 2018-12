Parcul auto al Ambulanței Vâlcea, mai bogat cu 7 ambulanțe

Veste bună in zi de sărbătoare: pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea a devenit mai bogat cu șapte noi autospeciale. Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost prezent la recepţia primelor șapte ambulanţe noi care au sosit in județ, din lotul de 23 de autospeciale repartizate de Ministerul Sănătăţii judeţului nostru. Cele șapte ambulanţe, echipate la standarde europene, care vor înnoi parcul auto al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vâlcea şi al punctelor sale de lucru din judeţ, vor fi repartizate celor două municipii – Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani, dar şi localităţilor Bălceşti, Brezoi şi Sineşti.

„Mă bucur sincer că astăzi, într-o zi de sărbătoare, le pot da o veste bună vâlcenilor. A început dotarea cu ambulanţe noi, echipate cu aparatură de ultimă generaţie, a Serviciului de Ambulanţă Vâlcea. Primele 7 ambulanţe de tip B1 şi B2 au sosit deja şi vor ajunge nu numai în Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani, ci şi în Brezoi, Bălceşti şi Sineşti, unde Ambulanţa Vâlcea are puncte de lucru. Este vorba de un prim lot de autospeciale din totalul de 23, pe care Guvernul României, prin Ministerul Sănătăţii, le-a repartizat judeţului Vâlcea, la solicitarea noastră. Deşi le doresc vâlcenilor să fie sănătoşi şi să nu aibă nevoie de serviciile Ambulanţei, îi asigur că noile autospeciale sunt dotate cu aparatura necesară acordării primului ajutor şi transportului, în siguranţă, către unităţile spitaliceşti a celor aflaţi în suferinţă, iar anul viitor vor ajunge în judeţ şi celelalte 16 ambulanţe.

Cu un parc auto întinerit, Serviciul de Ambulanţă Vâlcea, asemeni Spitalului Judeţean de Urgenţă, în care s-au realizat investiţii majore, îşi va îmbunăţăţi substanţial calitatea serviciilor medicale acordate vâlcenilor, în faţa cărora ne-am angajat să vom moderniza sistemul sanitar.

Şi fiindcă astăzi este Sfântul Ştefan, iar peste câteva zile intrăm într-un Nou An, le urez atât sărbătoriţilor de azi, cât şi vâlcenilor să fie sănătoşi şi fericiţi şi să se bucure de aprecierea şi iubirea celor dragi. Mulţi ani de acum înainte!”, declară Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.