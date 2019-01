O nouă bifă pe agenda lui Costi Rădulescu

Prin intermediul unui material de presă intitulat „Încă un drum județean intră în reabilitare”, conducerea Consiliului Județean Vâlcea a anunțat intrarea în reabilitare și modernizare a DJ 677 A, care tranzitează comunele Crețeni, Amărăști, Glăvile, Pesceana, Șirineasa.

Mai jos, spre informarea cititorilor, redăm întregul comunicat de presă la care am făcut referire:

„Consiliul Judeţean Vâlcea va reabilita şi moderniza prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, drumul judeţean 677 A – Creţeni – Amărăşti – Glăvile – Pesceana – Şirineasa, km 0+000 – 35+020.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat astăzi, 10 ianuarie 2019, în teren, pentru a semna alături de constructorul care a câştigat licitaţia, contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) şi pentru a preda amplasamentul lucrărilor pentru acest obiectiv de investiţii.

Contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) a fost încheiat cu SC CONSTRUCŢII SA şi are o valoare totală de 74.602.860 lei (inclusiv TVA), din care: 494.522,35 lei (inclusiv TVA) pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi 74.108.337,65 lei (inclusiv TVA) pentru execuţie.

Durata contractului este de 32 de luni, din care 2 luni sunt prevăzute pentru proiectare şi 30 de luni pentru execuţia lucrărilor.

„Astăzi am semnat un nou contract de lucrări, deosebit de important, pentru reabilitarea Drumului Judeţean 677A – Creţeni – Amărăşti – Glăvile – Pesceana – Şirineasa, un drum cu o lungime de peste 35 de km, care porneşte din localitatea Suteşti, din DN 67B, traversează comunele Creţeni, Amărăşti, Glăvile, Pesceana şi Şirineasa, având punct final în DJ 677F, pe raza comunei Şirineasa.

Noua investiţie, în valoare totală de 74.602.860 lei, inclusiv TVA, presupune reabilitarea drumului pe întreaga sa lungime de 35,220 km; realizarea a 38,850 km şanţuri şi 9.940 m rigole; consolidarea sau reabilitarea a 7 poduri şi 70 de podeţe existente; construirea a 86 podeţe tubulare noi şi 626 podeţe de acces la proprietăţi, lucrări de punere în siguranţă a drumului, precum şi alte lucrări necesare pentru asigurarea unui trafic fluent şi în siguranţă. Mă bucur că începem anul cu dreptul, cum se spune în popor, şi că mai bifăm o realizare pe lista proiectelor de investiţii pe care ni le-am propus pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere a judeţului nostru”, a declarat Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.