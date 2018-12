O nouă acțiune caritabilă a femeilor liberale din Râmnic

Inițiativă a femeilor liberale din Râmnic și promovată pentru prima dată în urmă cu exact un an, campania „PNL Dăriuește” continuă.

Pentru a marca apropierea Sfintei Sărbători a Crăciunului, Organizația Femeilor Liberale din Râmnicu Vâlcea a desfășurat, în data de 18 decembrie, o nouă acțiune caritabilă semnificativă. În sensul acesta, președinta Irina Argeșanu și colegele sale liberale din conducerea Biroului Politic al OFL Râmnicu Vâlcea au avut în atenție două familii monoparentale, prima fiind formată din tată ce are în grijă un fiu de 12 ani, ei locuind într-o rulotă fără utilități și a doua familie formată din tată și doua fiice ce au vârsta de 6, respectiv 7 ani. Aceste familii au primit în dar îmbrăcăminte specifică sezonului de iarnă și alimente pentru o perioadă de cel puțin o lună de zile.

OFL Râmnicu Vâlcea este la a cincea acțiune de acest gen, ultima desfășurându-se chiar la începutul acestei luni.

„În principal, scopul acțiunilor noastre caritabile este acela de a face o bucurie oamenilor aflați în situații dificile și delicate, mai cu seamă copiilor din asemenea familii, dar mai urmărim și atragerea atenției asupra existenței unui segment social defavorizat. Am vrea ca și alte persoane sau entități din societatea noastră să ne urmeze exemplul și atunci am putea considera că micile noastre fapte sunt împlinite. Aceste lucruri sunt esența spiritului Sărbătorilor”, a declarat Irina Argeșanu, președinta femeilor liberale.

OFL Râmnicu Vâlcea urează tuturor locuitorilor un Crăciun fericit și luminos alături de cei dragi!

• Departamentul Comunicare al OFL Râmnicu Vâlcea