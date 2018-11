„N-am avut finanțare europeană, dar am bifat investiții”

• declară Alexandru Dediu, primar Păușești-Măglași

Mai e puțin și se încheie și anul 2018, iar autoritățile publice locale din Păușești-Măglași, chiar dacă nu au obținut finanțare europeană pentru unele proiecte, au reușit să bifeze câteva realizări. Despre toate acestea am vorbit, pe scurt, cu primarul comunei, Alexandru Dediu:

Domnule primar, un an fără fonduri europene…

– Așa este; anul acesta fără fonduri europene. Cu toate acestea, prin PNDL 2, am reușit să obținem finanțare pentru trei proiecte importante pentru comunitatea pe care o reprezint: extinderea rețelei de apă, cu încă 4 kilometri, și-n zonele cu câteva case, reabilitarea Școlii din Valea Cheii, unde există o comunitate de rromi și modernizarea Dispensarului medical, unde nu s-a intervenit deloc de când a fost ridicat. Trebuia făcut ceva deoarece, în interior, arată jalnic.

Un alt proiect aflat pe ultima sută de metri este cel privind construirea unui pod peste pârâul Olănești, pod distrus în urmă cu doi ani, când au avut loc inundațiile ce au făcut ravagii în localitatea vecină, Vlădești.

– Așa este. Pe situații de urgență, s-au alocat fonduri pentru podul distrus în urma acelor calamități. Se muncește la podul care face legătura între Drumul Național și satele din partea stângă a Olăneștiului. S-a lucrat în proporție de 75% și sper ca până la finele acestei luni să-l putem reda circulației.

În afara acestor șantiere, ce se mai face în Păușești-Măglași?

– Ne ocupăm de păstrarea curățeniei în localitate, îndepărtarea vegetației crescută haotic. De asemenea, am modernizat și iluminatul public, punând lămpi cu LED. Facem, astfel, și economie cu iluminatul public.

Rămânând la capitolul sănătate, cu excepția lucrărilor la Dispensarul medical, știu că aveți ca proiect și înființarea unui centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu. În ce stadiu se află proiectul?

– Proiectul a fost depus, aprobat spre finanțare și așteptăm să semnăm contractul, după care vom demara și lucrările propriu-zise. Este nevoie de un astfel de obiectiv în condițiile în care mulți dintre vârstnicii din localitate sunt bolnavi și au nevoie de îngrijiri medicale.

Dacă începutul anului a fost unul greu, neavând bani pentru achitarea salariilor, cum vedeți finalul anului?

– Este adevărat că, la început de an, după ce Finanțele ne luaseră banii strânși pentru podul peste pârâul Olănești, gândindu-se că este vorba despre excedent bugetar, nu am mai putut achita salariile angajaților pe o lună. A fost prima dată din 1994 de când lucrez în administrație publică când m-am confruntat cu o astfel de problemă. Sper și ultima dată. Cât despre finalul acestui an, așa cum am auzit și din alte părți, sper să avem parte de o rectificare bugetară. Sunt fericit, totuși, că-n ciuda unor piedici, am reușit să demarez unele lucrări și chiar să duc la capăt cu brio alte investiții.