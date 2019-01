Mesajul primarului Mircia Gutău la început de 2019

Am încheiat încă un an şi ne pregătim deja pentru cel care abia a început. Am făcut această trecere aşa cum se obişnuieşte la Râmnicu Vâlcea: printr-un complex de evenimente dintre cele mai diverse găzduite în spaţiul public central al oraşului care, timp de o lună, a căpătat accente de basm. „Decembrie Magic” a însemnat pentru râmniceni, dar şi pentru cei care ne-au vizitat oraşului, un loc şi un timp al magiei sărbătorilor de iarnă, al tradiţiilor româneşti şi al întâlnirii cu cei dragi. Focurile de artificii ale „Revelionului 2019” au pus punct unui ansamblu de evenimente dintre cele mai diverse, care au animat, timp de o lună, Scuarul Mircea cel Bătrân. Spectacolele dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri, Târgul „Decembrie Magic”, patinoarul, aprinderea luminilor în Bradul de Crăciun şi numeroasele concerte de colinde puse în scenă de copii talentaţi sau de interpreţi de prestigiu au adus bucurie pentru mii de vizitatori.

La originea acestei bucurii a stat un amplu efort al Municipalităţii Râmnicu Vâlcea şi doresc să mulţumesc pentru asta tuturor celor care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea acestor evenimente: departamente din cadrul Primăriei, SC Pieţe Prest SA şi Direcţia Administrării Domeniului Public.

Ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţenilor au fost asigurate, ca la orice alte manifestări de amploare, de reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru”, ai Direcţiei Poliţia Locală a municipiului şi ai Serviciului Judeţean de Ambulanţă, cărora le adresez mulţumiri pentru faptul că toate manifestările derulate sub genericul „Decembrie Magic” s-au desfăşurat fără nici un incident.

Pe parcursul lunii decembrie, o serie de spectacole dintre cele mai diverse au animat Scuarul Mircea cel Bătrân şi vreau să îmi exprim aprecierea pentru prestaţia sutelor de protagonişti de la Teatrul Municipal „Ariel”, Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, Şcoala Populară de Artă, Şcoala Gimnazială nr. 10, Palatul Copiilor sau Asociaţia „Ciuleandra”.

De asemenea, vreau să mulţumesc şi presei care a promovat, local şi regional, toate evenimentele organizate în cursul lunii decembrie 2018, astfel încât locuitorii Râmnicului să poată participa în număr cât mai mare.

Dar cele mai sincere mulţumiri sunt adresate miilor de râmniceni şi oaspeţi din alte oraşe, care au apreciat cum se cuvine eforturile descrise mai înainte şi care au luat parte la toate evenimentele organizate pentru ei. Le mulţumesc din toată inima pentru felul minunat în care au primit darul de sărbători făcut de Municipalitate!

Tuturor celor menţionaţi aici şi dragilor locuitori ai Râmnicului le doresc să se bucure în 2019 de multe realizări, cu sănătate, bunăstare şi noroc!

La Mulţi Ani!

• Mircia GUTĂU, primarul Râmnicului