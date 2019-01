Ion Caramitru marchează Ziua Culturii Naționale la Teatrul Ariel

„Dor de Eminescu” este un spectacol extraordinar ce marchează (și la Râmnicu Vâlcea) Ziua Culturii Naționale, din distribuție făcând parte actorul Ion Caramitru și artistul Aurelian Octav Popa. Acest eveniment cultural va avea loc, duminică, 13 ianuarie 2019, începând cu ora 20.00, la Cinema „Geo Saizescu”.

Caramitru despre Eminescu

Nu există o construcţie mai bogată, mai semnificativă a limbii române decât aşa cum a gândit-o Eminescu şi cum a pus-o în ecuaţie.” – Ion Caramitru.

„Dor de Eminescu” este mai mult decât un recital de versuri, este o poveste despre sentimentele, atitudinile, convingerile fiecăruia dintre noi, brodate abil în vers și proză, alcătuită din scrierile literare și filosofice ale lui Eminescu. Muzica originală a clarinetistului Aurelian Octav Popa nu acompaniază cuvântul, ci completează povestea, transmițând și continuând ideile rostite de către Maestrul Ion Caramitru. Cei doi artiști dialoghează, astfel, într-o formulă scenică inedită, prezentând un spectacol alcătuit pe baza unor selecţiuni din manuscrisele de poezie, proză şi filosofie ale marelui poet național.

„Grosul operei lui Eminescu se află în celebra lui ladă cu care umblă pe unde se mută şi în care îşi ducea caietele şi notaţiile lui, şi care acum, în sfârşit, au fost tipărite prin sistem digital, facsimilate de către Academia Română. Mărturisesc că am avut o participare fundamentală la acest proces, pe durata mandatului meu la Ministerul Culturii.” – Ion Caramitru

„Stilul contribuţiei mele muzicale în acest spectacol imaginat de Ion Caramitru este de sorginte simfonică şi este ca o fereastră către poezie. Nu este o ilustraţie, ci un discurs aparte. Artele sunt orgolioase, nu se aseamănă, dar se pot întâlni dacă ajung la acel nivel superior al bucuriei împărtăşite”. (Aurelian Octav Popa)

Opinii despre spectacol

„Ion Caramitru este, fără îndoială, unul dintre puţinii care mai vorbesc limba poeziei. Nu recitator, ci spunător de versuri. Felul său de a rosti poezia nu e cântatul acela egal şi obosit-lălăitor de care ne e frică tuturor. Cu multă inteligenţă şi înţelegere a locului fiecărui cuvânt pe care îl spune, fără a fi didactic sau ostentativ, ne împărtăşeşte mesajul poeziei. Apoi, felul personal de a fraza, de a accentua cuvinte, nu la întâmplare, îţi captează atenţia şi te face să fii atent şi la ceea ce spune.

(…) Repertoriul spectacolului menţine atenţia alertă. Nota personală este, însă, cea care face ca spectacolul să fie altfel decât recitare politicoasă şi educativă. Nervul scenic al lui Ion Caramitru; neastâmpărul său, latura sa ludică, modul neaşteptat de a interpreta, de a se juca şi răsfăţa schimbând personalitatea eului liric.

(…) Se tot spune că teatrul e mirare. Nu mică mi-a fost mirarea să mă surprind emoţionată şi intrigată în mod plăcut la recitalul de poezie «Dor de Eminescu». Pe cât de stereotip îi e titlul, pe atât de neaşteptat îi e conţinutul.” – Alina Epingeac, Yorik – Eminescu with a twist

* * *

„La 47 de ani de la debutul său la Teatrul Naţional, în piesa «Eminescu» de Mircea Ştefănescu, Caramitru nu uită să repete că toată viaţa sa a stat sub semnul poetului şi creează «Dor de Eminescu», declarând că este un spectacol «inedit», o nouă variantă a citirii operei eminesciene, în care, pe lângă versurile cunoscute, «sunt selecţiuni din manuscrisele de poezie, proză şi filosofie ale marelui poet. Grosul operei lui Eminescu se afla în celebra lui ladă, cu care umbla pe unde se muta şi în care îşi ducea caietele şi notaţiile lui, şi care acum, în sfârşit, au fost tipărite prin sistem digital, facsimilate de către Academia Română. Mărturisesc că am avut o participare fundamentală la acest proces. Perioada mea la Ministerul Culturii a durat patru ani şi a fost între 1996 şi 2000, perioadă în care, ştim cu toţii, se împlineau 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu şi au fost şi manifestări patronate de către UNESCO. În patru ani de ministeriat, pe lângă alte multe lucruri, cel legat de facsimilarea digitală a manuscriselor lui Eminescu a ocupat locul principal, într-o hotărâre de guvern pe care am impus-o».” – Silvana Cojocărașu, Alternativaonline.ro – Ion Caramitru, vocea lui Eminescu pe continentul american

* * *

„Cunoscutul actor a oferit românilor din New York un spectacol deosebit în care a interpretat texte din proza şi poezia lui Eminescu. Versuri pe care le ştiam din şcoală pe cand învătam citate pentru teze sau bacalaureat au luat o viată aparte prin vocea lui Caramitru. Ion Caramitru a surprins şi a încântat publicul cu interpretari teatrale, inedite ale poeziilor eminesciene, iar clarinetistul, compozitorul şi dirijorul Aurelian-Octav Popa a completat spectacolul cu momente muzicale inspirate din muzica românească într-o interpretare simfonică, solemnă. Alternarea versurilor epatante cu muzica de clarinet au creat armonie şi o curgere lină a spectacolului, în care temele profund romantice, mitice, înalt filosofice ale poeziei şi prozei eminesciene au fost învelite în note îmblânzitoare. Cumva, această combinaţie de versuri şi muzică a fost o aluzie la caracterizarea pe care Tudor Arghezi i-a facut-o poetului: «Eminescu este un Beethoven al graiului românesc».” – Eminescu evocat de Ion Caramitru si Aurelian-Octav Popa la New York – Gândacul de Colorado

* * *

„Corina Şuteu, director ICRNY, a subliniat intenţia ICRNY de a oferi românilor din SUA un eveniment cu o încărcătură emoţională evidentă, şi anume recitalul unuia dintre cei mai iubiţi actori români pe textele poetului naţional. (…)

Recitalul începe cu texte scrise de Eminescu la vârsta de 16 ani, cu totul surprinzătoare prin maturitatea parti pris-urilor filosofice, evident inspirate de idealismul german, trece prin celebrele Glossa, Scrisoarea I şi De ce nu-mi vii, şi se încheie, pe un ton senin, cu un fragment din Basm de Geo Bogza. Intermezzo-urile clarinetistului Aurelian-Octav Popa constituie o prelungire muzicală echilibrată şi discretă a meditaţiei asupra trecerii timpului, concept central al întregului recital. Clarinetistul completează remarcabil şi vibrant recitarea, asistând cu graţie şi subtilitate forţa prezenţei actoriceşti. (…)

Această celebrare a operei lui Mihai Eminescu, prin intermedierea artistică a lui Ion Caramitru şi Aurelian-Octav Popa, a fost salutată de comunitatea românilor din SUA drept un eveniment emoţionant şi necesar. Dincolo de reîntâlnirea cu un actor de excepţie, recitalurile susţinute de Ion Caramitru au fost, pentru fiecare dintre spectatori, un bun pretext pentru rediscutarea, intimă şi individuală, a ideii de identitate naţională.” – RNG – Triumful unui recital extraordinar Ion Caramitru în SUA şi Canada

* * *

„De remarcat că, recitând «Eu nu cred nici în Jehova» sau «Glossa», marele actor nu a căzut în valorificare facilă a metafizicii din text, prea frecventată, prea la îndemână prin spunere «tărăgănată», ci a interpretat poezia dând pregnaţă prin rostirea ce a evidenţiat adevărurile fundamentale pe care le exprimă poetul. (…) marele actor viza un Eminescu, nu al său, ci compus de sufletele tuturor vorbitorilor de română, care-l rostesc, de orice condiţie ar fi.

Mişcarea scenică, dozarea măiestrită a intensităţii tensiunii versurilor, puterea de comunicare, de sugestie ale marelui actor Ion Caramitru au ţinut cu răsuflarea tăiată sute de oameni care au demonstrat, dacă mai era nevoie, că versul are audienţă şi Eminescu e un poet viu, iar poezia sa, proaspătă.” – Victor Stir, Mesagerul – Un recital Eminescu extraordinar

* * *

„Eminescu rămâne comoara noastră de care trebuie să ne amintim mereu, demonstra acest spectacol memorabil. De notorietate este faptul că Ion Caramitru dă viață versului, cuvântului, ca nimeni altcineva. De ani buni, poartă pe scena noastră și pe cele de peste hotare, «dorul de Eminescu», de a ne aminti de el mereu privind realitatea, alături de clarinetistul unicat Aurelian – Octav Popa. Cei doi brodează emoție în jurul cuvântului lui Eminescu, o plasă în care prinde sufletul și mintea spectatorilor. «Dor de Eminescu» nu este un recital de versuri, ci o poveste despre sentimente, atitudini, trăite de orice om, alcătuită din proza, versurile și scrierile filosofice, gândite de Eminescu. A îmbinat abil vers și proză, Ion Caramitru într-un discurs despre viață și esența ei. Alături de Aurelian – Octav Popa transmite miezul cuvintelor impresionant. Muzica originală a clarinetistului nu acompaniază cuvântul, clarinetul «vorbește” și continuă ideile rostite de Ion Caramitru. Fiecare din cei doi povestesc despre noi și stările noastre de astăzi, pe o scenă goală cu trei scaune, fără nimic exterior ca efect. Ion Caramitru este marele meșter al descoperirii și transmiterii bogăției de sensuri conținute de o frază sau un cuvânt. «Dor de Eminescu» rămâne un strălucit exemplu de ce presupune arta de comunicare a gândului.” – Ileana Lucaciu, Spectator – Spectacol invitat «Dor de Eminescu»

* * *

„Un recital tulburător din opera lui Eminescu. Pagini inedite cu întrebări răscolitoare despre timp, viaţă şi moarte, cu multă metafizică, bucurie intelectuală şi emoţie… romantic.” – Doina Papp, Adevărul – Teatru și cultură

Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea