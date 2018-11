În Danemarca: Vâlcea începe lupta pentru calificarea în grupele Cupei EHF

Participantă pentru prima dată în cupele europene, echipa de handbal a județului nostru s-a calificat în turul al treilea al Cupei EHF după ce a trecut de Kastamonu din Turcia. Ajunsă în faza de dinaintea grupelor întrecerii, echipa râmniceană SCM se va duela cu un nume greu din handbalul european, Herning Ikast din Danemarca (echipă cunoscută, până de curând, sub numele Midtjylland). Manșa tur dintre cele două formații este programată sâmbătă, 10 noiembrie, de la orele prânzului, în Danemarca. Returul este programat opt zile mai târziu, duminică, 18 noiembrie în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea. Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, faptul că sorții au decis ca primul meci să se desfășoare în Danemarca este un aspect pozitiv, sportivele noastre având posibilitatea de a juca meciul decisiv pentru calificarea în grupele competiției pe teren propriu. Chiar și așa, este evident că dubla manșă nu va fi una facilă pentru vâlcence, adversarele provenind dintr-un campionat nordic, recunoscut pentru forța handbalului feminin. Nu întâmplător, Danemarca a ajuns în turul al treilea al acestei competiții cu maximul de echipe pe care îl putea avea – patru (și România ar fi atins această performanță dacă, în turul anterior, HC Zalău nu ar fi fost eliminată de Borussia Dortmund).

Înaintea duelului foarte important din Danemarca, antrenorul formației noastre, Florentin Pera, s-a declarat încrezător în șansa sportivelor pe care le pregătește în ceea ce privește posibilitatea obținerii unui rezultat care să confere echipei râmnicene șanse reale de calificare în perspectiva meciului decisiv de pe teren propriu. În context, este de amintit și că, pentru SCM, calificarea în grupele celei de-a doua competiții europene ca valoare (după Liga Campionilor, acolo unde România este reprezentată de CSM București) înseamnă atingerea obiectivului stabilit de conducerea clubului pentru primul sezon european al echipei.

Echipele din Danemarca, România, Ungaria și Rusia domină tabloul din play-off-ul Cupei EHF

Mai mult de jumătate dintre echipele care s-au calificat sezonul acesta în turul III al Cupei EHF (13 din 24) provind din numai patru țări: Danemarca (patru), România, Ungaria și Rusia (câte trei). Celelalte 11 formații calificate provin din opt țări: Germania, Franța, Spania (câte două), respectiv Cehia, Norvegia, Polonia, Serbia, Suedia (câte una). Întâmplarea a făcut ca toate cele patru echipe care reprezintă Danemarca și toate cele trei care reprezintă Rusia să dispute primele meciuri pe propriul teren, urmând ca jocurile decisive pentru calificarea în grupele Cupei EHF să le joace în deplasare. În rândurile următoare, vă prezentăm tabloul complet al meciurilor din play-off-ul competiției:

Viborg HK (NOR) – ZORK Jagodina (SER)

Kuban Krasnodar (RUS) – Atletico Guardes (SPA)

Team Esbjerg (DAN) – Paris 92 (FRA)

Handball Club Lada (RUS) – Siofok KC (UNG)

DHK Banik Most (CEH) – TusSies Metzingen (GER)

Borussia Dortmund (GER) – SCM Craiova (ROM)

MKS Perla Lublin (POL) – Besancon Feminin (FRA)

Herning-Ikast Handbold (DAN) – SCM Râmnicu Vâlcea (ROM)

ERD HC (UNG) – Storhamar Handball Elite (NOR)

Dunaujvarosi (UNG) – Super Amara Bera Bera (SPA)

Nykobing Falster (DAN) – H 65 Hoors HK (SUE)

Zvezda Zvenigorod (RUS) – Măgura Cisnădie (ROM)