Furia albă în Vâlcea: intervenții pe bandă rulantă pentru angajații ISU

În ultimele 48 de ore, ca urmare a manifestării codurilor meteorologice galben și portocaliu de zăpadă şi viscol de la nivelul judeţului Vâlcea, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea, alături de reprezentanții autorităților locale și utilajele administratorilor de drum, au acționat pentru înlăturarea efectelor pricinuite de căderile de precipitații, pe teritoriul întregului județ, după cum urmează.

• în data de 16.12.2018, la ora 14.00, pompierii militari s-au deplasat în sprijin pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în județul Caraș-Severin, în localitățile afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Astfel, pompierii au instalat grupul electrogen pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în localitatea Marga, județul Caraș – Severin, acesta fiind pus în funcțiune imediat după instalare.

• în data de 17.12.2018, pompierii militari au fost solicitați pentru deblocarea DN 7 A – Brezoi- Voineasa – drum afectat de căderi de copaci, fenomen localitatea Voineasa rămânând izolată. S-a acționat cu ajutorul motoferăstraielor din dotare traficul rutier fiind reluat după circa două ore de eforturi.

• în data de 17.12.2018, pompierii militari au fost solicitați pentru deblocarea DN 65 C în zona Cotoșmanu unde un arbore a căzut peste carosabil. Drumul face legătura între localitățile Popești și Roești. Pentru reluarea traficului s-a lucrat timp de aproximativ o jumătate de oră, situația revenind la normal.

• în data de 15.12.2018, la ora 10.21, membrii echipei de descarcerare din cadrul ISU Vâlcea au intervenit în localitatea Bunești, sat Bunești, pentru descarcerarea a două persoane rămase prinse între fiarele contorsionate în urma producerii unui accident rutier, când un autoturism a intrat într-o depășire și s-a izbit frontal de un camion încărcat cu lemne. În urma impactului, o persoană a decedat pe loc, și încă una a fost rănită suferind multiple traumatisme. După deblocare, persoana care prezenta semen vitale a fost preluată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea pentru îngrijiri suplimentare.

• în data de 15.12.2018, ora 14.46, membrii echipei de descarcerare din cadrul ISU Vâlcea au intervenit în localitatea Mihăești, Sat Măgura, pentru extragerea unei persoane prinsă sub un tractor care s-a răsturnat într-un șanț plin cu apă. Sosit la fața locului echipajul de intervenție a constatat că victima era conștientă și scoasă de sub tractor de către persoane aflate la locul intervenției. Acesta a primit îngrijiri medicale preliminare de la echipajul SMURD, după care a fost transportat la cea mai apropiată unitate medical pentru îngrijiri suplimentare.

• Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice al ISU Vâlcea