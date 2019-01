Edilii vâlceni „umblă” la impozitele locale

La început de an vorbim și de impozite: fie rămân la fel ca-n 2018, fie se majorează. Decizia ține de fiecare administrație publică locală. Unii edili lasă neschimbate dările la stat, în timp ce alții fac majorări gândindu-se că un confort atrage și cheltuieli.

Al doilea an de majorări în Sălătrucel

Dacă anul trecut, taxele și impozitele s-au majorat în comuna Sălătrucel, și-n acest an, localnicii vor mai pune ceva bănuți când își vor achita dările la stat. Potrivit declarației edilului Nicolae Sima, vor mai crește puțin impozitele, ținându-se cont și de inflație, așa cum s-a ținut cont și-n anii anteriori.

„Confortul, drumurile moderne atrag cheltuieli”

Și-n localitatea păstorită de primarul Ion Sandu se umblă la impozite. Potrivit declarației alesului local din Perișani, confortul atrage cheltuielile: „Am majorat taxele și impozitele cu 20% pentru intravilan. Modernizarea drumurilor, confortul atrag și cheltuieli și era nevoie de o majorare. Există, însă, bonificația de 10%, iar cine achită dările la stat până la finele lunii martie are o reducere”.

În comuna Perișani, anual, gradul de colectare a taxelor și impozitelor este de 85-90%, iar grosul, adică 2/3 din cetățenii achită dările în primele trei luni din an.

Impozite cu 10% mai mari în Păușești-Măglași

2018 nu a adus majorări în ceea ce privește taxele la stat, dar anul acesta, administrația publică locală din Păușești-Măglași a decis creșterea impozitelor. Primarul Alexandru Dediu a mărit impozitele cu 10%. Totuși, și-n acest caz, există bonificația de 10%. Gradul de colectare a impozitelor este de 85%, iar majoritatea cetățenilor își îndreaptă pașii spre ghișee în primele trei luni din an.

Nu se umblă la impozitele din Budești

Dacă primii trei edili au decis majorări ale impozitelor, nu același lucru îl putem spune și despre primarul Ionel Vlădulescu din Budești. În Budești, taxele și impozitele se păstrează la nivelul celor de anul trecut. Și-n acest caz, cei mai mulți dintre localnici plătesc taxele în prima parte a anului.

Edilul Năfliu lasă impozitele neschimbate

Un alt primar ce nu modifică anul acesta impozitele și taxele locale este Ion Năfliu. Localnicii din Galicea nu vor scoate bani în plus din buzunare, ci vor plăti aceleași dări ca-n 2018. Plus că se va ține cont de bonificația de 10% în cazul persoanelor ce vor achita taxele până la 31 martie a.c. Gradul de colectare a impozitelor în Galicea este de 96%.