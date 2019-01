Edilii vâlceni, nemulțumiri pe bandă la adresa CEZ Oltenia

primarul Băluță: „Cine răspunde de cablurile căzute de pe stâlpi?”

primarul Sandu: „Ce-ați făcut în 30 de ani?”

primarul Banacu: „Găsesc câte o tâmpită care face gură…”

În luna decembrie 2018, mai multe localități vâlcene au stat în beznă cu zilele, după ce rețelele de energie electrică au cedat. Nu a fost de ajuns faptul că nu au avut lumină, ci și faptul că au trebuit să evite cablurile căzute pe jos. Un exemplu în acest sens este cel din zona fostei unități militare din Vlădești, unde persoanele dintr-un microbuz ce se îndrepta spre Râmnic au coborât din mașină, drumul fiind blocat de un copac căzut, au stat o jumătate de oră așteptând alt mijloc de transport, iar în tot acest timp un cablu era căzut la pământ. Problema cu cablurile căzute fără a se lua vreo măsură a ridicat-o și edilul comunei Vaideeni, Daniel Băluță. „S-a intervenit pentru remedierea problemelor cauzate de rețelele electrice. Am totuși o întrebare: De cablurile de curent căzute de pe stâlpi cine răspunde? ”, a intervenit alesul local din Vaideeni.

La rândul său, primarul comunei Perișani, Ion Sandu, a ridicat problema stării rețelelor electrice: „Cu ajutorul dumneavoastră, am intervenit și am remediat problemele lipsei curentului. Marea problemă rămân rețelele de pe vremea lui Ceaușescu. Ați spus că trebuie modernizate. Cine va oprit s-o faceți timp de 30 de ani? Este strigător la cer! Încasați foarte mulți bani…A fost o perioadă când am avut ocazia să analizăm facturile…nu știu ce scriați acolo…erau atâtea taxe că nici cel mai al dracu contabil nu le descifra…Am avut trei sate în beznă, 150 de ore. A venit cineva să ajute în vreun fel acei oameni? ”.

Nici edilul comunei Bărbătești, Constantin Banacu, nu s-a lăsat mai prejos: „Am stat 117 minute, chiar și două ore odată să raportez cazul unei bătrâne care nu avea curent. Angajații, însă, nu sunt de calitate; mai ales femeile. Se iau cu noi în gură. Am găsit câte o tâmpită care sare cu gura și mă face s-o înjur…S-au externalizat serviciile, iar în zona Horezu sunt nouă muncitori. Au lucrat alături de mine, nimic de zis. Dar ce ziceți de faptul că-n Bârzești trei muncitori stăteau la cafele, iar centrul Bărbăteștiului n-avea curent?”.

Nu-n ultimul rând, prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a ridicat câteva probleme stringente: faptul că sunt prea puține numele de telefon puse la dispoziția oltenilor în caz de probleme (n.r. cinci în cele șapte județe ale Olteniei), faptul că nici după două-trei ore edilii nu confirmau prezența echipajelor CEZ în teritoriu, deși lui însuși i se spunea că au plecat spre zonele afectate și faptul că, neputând lua legătura cu dispeceratul unității, localnicii înroșeau firul Instituției Prefectului și a CJ Vâlcea. În replică, reprezentanții distribuției energiei au precizat că cinci numere de telefon sunt suficiente și au promis că vor reveni cu amănunte în următoarele ședințe.