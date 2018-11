Decernarea premiilor anuale ale Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani”

Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală ,,Nişte Ţărani” a acordat, la cea de a XX-a ediţie, premiile anuale ale fundaţiei, luni, 5 noiembrie, la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” – Vioreşti din Slătioara, în prezența președintelui fondator, scriitorul Dinu Săraru, a președintelui de onoare, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a președintelui fundației gl.lt.(r) Olimpiodor Antonescu, și a unui numeros public.

Premiile au fost înmânate de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, unor personalități culturale, literare, artistice sau jurnalistice, din administrație sau mediul de afaceri, care au contribuit la pregătirea și formarea în România a unui nou univers spiritual țărănesc.

Marele Premiu a fost oferit domnului Prof. univ. dr Ilie Bădescu, directorul general al Institutului de Sociologie al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Științe, sociolog, în descendența lui Dimitrie Gusti, filozof al culturii și civilizației, doctrinar teolog, adânc cunoscător al ortodoxiei, al Bibliei și al Noului Testament, deopotrivă comentator filozof al fenomenului literar și artistic, primește marele Premiu pentru contribuția de excepție la crearea programului Fundației „Niște Țărani”, a cercetărilor sociologice gustiene sub egida Fundației „Niște Țărani”, creator al Universității Țărănești și președinte al Universității Țăranești, autor al unor opere extinse de investigare sociologică și filozofică, carte fundamentală, Noologia, cca. 1000 de pagini.

Premiul pentru Poezie a fost oferit doctorului în filozofie Nicolae Croitoru, coordonator și apărător al procesului cultural desfășurat 10 ani în capitala României, curajos și înțelept în cele mai grele momente pentru acest proces cultural și care la senectute a surprins procesul literar româ­nesc actual prin trei volume masive de poezie care îl arată ca pe un mare și adânc cunoscător al filozofiei cuvân­tului românesc în poeme care îl argumentează ca pe un reprezentant de seamă al poeziei românești de azi.

Premiul pentru Istorie a fost oferit Editurii RAO, domnului director general Ovidiu Enculescu, realizatorul editării unor importante opere de cercetare istorică semnată de mari istorici privind perioada istoriei naționale dintre 1918 și 2018, Centenarul Unității Naționale.

Premiu pentru Artă Plastică a fost oferit doamnei profesor Olga Popescu, mem­bră a Uniunii Artiștilor plastici pentru expoziția de pictură în ulei, guașe, acuarelă și gra­fică, cuprinsă sub numele de „Râmnicul de ieri”, expoziție consacrată poeziei capitalei Olteniei de sub munte.

Premiul pentru Teatru a fost oferit doamnei Chris Simion Mercurian, romancier, regizor de teatru, scenograf, dramaturg, scenarist după opere reprezentative ale literaturii franceze contem­po­rane, teoretician în domeniul Teatrului de Avangardă, creatoare a Festivalului Național de Teatru Indepen­dent, care l-a dedicat și cons­tru­irii unui Teatru Independent, Grivița 53, realizat prin apel la donații publice, teatru care are în bordul comitetului de realizare a proiectului pe doi dintre cei mari romancieri francezi astăzi, Éric-Emmanuel Schmitt și Pascal Bruckner, alături de personalități reprezentative ale scenei naționale.

Premiu pentru Jurnalistică și publicistică în spațiul cultural a fost oferit doamnei profesor doctor Ana Dobre pentru critică și istorie literară, doamnei Rodica Lăzărescu pentru critică și publicistică literară, redactor-șef al celei mai frumoase reviste de cultură din țară din provincie, ProSaeculum și doamnei Vasilica Ghiță, pentru publi­cistică radio, strălucit realiza­tor de emisiuni radiofonice consacrate universului țără­nesc care au făcut și fac prestigiul postului de radio Antena Satului.

Premiu de excelență a fost oferit domnului Cornel Ștefan, viceprimarul comunei Slătioara, care alături de primar are o contribuție de excepție la progresul și civili­zația comunei Slătioara, județul Vâlcea.