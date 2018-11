De la Horezu, se vede Liga a II-a

• Flacăra s-a desprins în fruntea Seriei C din Liga a III-a și se apropie de titlul neoficial de «campioană de toamnă»

Chiar dacă este nou-promovată în Liga a III-a, singura reprezentantă a fotbalului vâlcean în eșaloanele naționale a impresionat deja în Seria C a întrecerii. Sâmbătă, pe stadionul „Treapt” din Horezu, Flacăra a obținut un nou succes. În etapa a XI-a, fotbaliștii antrenorului-jucător Adi Popa au primit vizita dâmbovițenilor de la FC Pucioasa. Echipa noastră și-a respectat blazonul de lider pe care îl are de trei etape și a reușit să se impună, scor 2-0. Golurile horezenilor au fost semnate de Neacșu (în prima repriză) și de Munteanu (aproape de finalul întâlnirii, din lovitură de la unsprezece metri). Cu cele trei puncte astfel acumulate, Flacăra a ajuns la un total de 26 de puncte. Trupa din Treapt s-a desprins la patru, respectiv șase puncte de echipele clasate pe locurile doi și trei, Turris Oltul Turnu Măgurele și Unirea Bascov. Această desprindere a echipei vâlcene a fost posibilă și prin prisma faptului că, tot în runda a unsprezecea, tocmai echipele de pe locurile doi și trei au fost protagonistele unui meci care s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Astfel, chiar dacă nu o recunosc (și este de înțeles acest lucru, dat fiind faptul că mai este foarte mult de jucat în acest sezon), oficialii de la Flacăra Horezu trebuie să aibă în calcul varianta promovării în Liga a II-a de fotbal. Oricum, titlul neoficial de «campioană de toamnă» de la finalul turului Seriei C este aproape de a ajunge în vitrina horezenilor!

Seria C: Rezultatele etapei a XI-a

Sporting Roșiori – Municipal Brașov 2-2

AFC Hermannstadt II – Atletic Bradu 0-3

Astra Giurgiu II – CSM Alexandria 1-2

Viitorul Domnești – Flacăra Moreni 0-2

Flacăra Horezu – FC Pucioasa 2-0

CSU Craiova II – FCU Craiova 1-1

Unirea Bascov – Turris Turnu Măgurele 0-0

CSO Filiași – FC Voluntari II 0-0