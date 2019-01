Criza gunoiului se adâncește în Vâlcea Primarii și firmele de salubritate, „la cuțite”

• în cadrul ședinței ADI Salubrizare, gunoierii și edilii s-au certat două ore pe noile tarife

ADI Salubrizare a sunat, ieri dimineața, adunarea membrilor săi la Centrul Flandra iar câteva zeci de primari au răspuns afirmativ invitației în contextual în care și reprezentanții firmelor de salubrizare își anunțaseră prezența. Vreme de două ceasuri, noile traife anunțate de gunoieri pentru acest an au creat cadrul ideal pentru un scandal în toată regula. De la creșterea salariului minim pe economie, până la noile accize și la distanțele care trebuie parcurse pentru a depozita deșeurile Vâlcii sau noutățile legislative recent publicate în MO, respectiv Legea 31/2019 (privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu), aceștia au pledat public pentru înțelegere din partea aleșilor membrii în ADI Salubrizare.

Dinspre primari, nemulțu­mirile au prins glas prin administratorii-șefi de la Păușești-Otăsău, Nicolae Bălcescu, Voicești, Tomșani, Pesceana, Bărbătești, Roești. Toți și-au exprimat greutățile sau chiar imposibilitatea de a putea plăti noul preț cerut de gunoieri. În fapt, Bărbătești-ul și Păușeștiul au ajuns la concluzia că majoritatea banilor din taxele și impozitele de la populație ar fi necesare pentru a acoperi majorarea de 150% impusă de operatori! Cătălin Avan, edilul liberal din Păușești Otăsău, a anunțat că noile tarife ar putea fi acoperite doar cu toate impozitele și taxele pe un an de la persoanele fizice de pe raza comunei sale: „M-ați pus dumneavoastră primar acolo să vă încasez dumneavoastră bani?! Adică să semnez adeverințe… Așa vedeți dumneavoastră că putem colabora în continuare? Pe mine mă lasă rece cum și ce cheltuiți dumneavoastră, atâta timp cât acum un an de zile, la încheierea actului adițional dintre mine și dumneavoastră, eu m-am deplasat în comună cu delegatul dumneavoastră și-am făcut contracte cu toți agenții economici din Păușești. Ați luat gunoiul de la ei, nu ați emis nici o factură! Ați stat în cârca noastră să vă plătim taxa… Indiferent ce-mi veți explica sau ce-mi veți spune, eu sunt obligat ca la organismele abilitate ale statului roman să solicit un control la dumneavoastră care să verifice modul de fundamentare a solicitării dumneavoastră cel puțin către UAT-ul meu! Dumneavoastră puteți spune ce cantitate medie de deșeu ați ridicat de pe raza comunei noastre, noi avem sistem de supraveghere video, am avut insiprația să mai salvăm și noi de pe acele camera când mai treceți pe la noi și cum treceți și cum sunt mașinile, da!? Le vom pune la dispoziția organelor abilitate. Plus că nu mai vorbesc de cei doi muncitori pe care-i aveți și de modul cum vorbesc cu femeile, mai ales cu cele mai în vârstă… Asta nu ne spuneți că vă asumați, educația acelor… să nu le zic derbedei, să nu mai zic nici de faptul că uită de acele locuri de unde se colectează gunoiul și nu trec cu săptămânile. După părerea mea, dumneavoastră mințiți în acte oficiale! Noi suntem primari și răspundem, eu nu pot să iau banul public și să-l dau URBAN-ului c-așa mi-au făcut ei o adresă nefundamentată! ASTA ÎNSEAMNĂ ȘANTAJ CONFORM CODULUI PENAL!”

Președintele ADI Salubrizare, cel care a condus ședința de ieri, a mutat apoi atenția spre problemele de la Roești, acolo unde ar trebui să se construiască „Centrul de management integrat al deşeurilor”, din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea, o staţie de sortare a deşeurilor, o staţie de tratare mecano-biologică, prin care acestea vor deveni compost, şi despre un depozit ecologic pentru deşeuri. Spre Consiliul Județean, adică, acolo unde este membru marcant și foarte vocal din Opoziție. Despre Centrul de Management Integrat al Deşeurilor a vorbit chiar primarul Gheorghe Drăghici pe un ton extreme de apăsat: „Tot ceea ce ajunge în afara județului, ca gunoi, mă refer, ar trebui plătit de CJ! Noi vorbim de o lege care nu este deloc bine pusă la punct. Un teanc de hârtii care ne plimbă cam cum plimbăm noi gunoaiele prin România, ca pe sfintele Moaște… Nu este corect și nu trebuie să cășunăm pe oameni că n-au de unde să dea bani. Zonele rurale, satele s-au redus mai mult de jumătate! Deci sunt depopulate, o să ajungem să nu mai avem de unde lua impozite și taxe de unde să funcționeze instituția și dacă mai punem și aceste biruri… Eu vă propun o soluție: să găsim niște incineratoare care să poată să strângă de la 5-6 comune să degrevăm un pic operatorii. Nu-s de vină dumnealor că n-au unde să-l depoziteze! Nu-s de vină! JUDEȚUL NU ESTE BINE ADMINISTRAT! Asta e! Eu sunt de acord să lucrăm selective, dar cine le ia? Incineratoarele ard și animale, arde tot, până la urmă. Stația aceea nu e a mea… Că alunecă terenurile, de 13 ani tot vorbim, mai stăm alți 13… sau 300 și tot nu se face. Hai să găsim ceva pe termen scurt să terminăm treaba asta că degeaba vorbim că nu facem nimic. Vorbesc ca un om mai în vârstă, hai să vedem ce găsim pe moment, pe durată mai scurtă! Degeaba vorbim…” De adăugat că la întâlnire de ieri n-a fost present nimeni din partea Prefecturii și a CJ, fapt observant și reclamat de mai mulți edili din sală.