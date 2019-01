Costi Rădulescu, inspecție la Spitalul Județean

În prima zi lucrătoare din an, adică joi, 3 ianuarie, șeful județului, Costi Rădulescu, s-a deplasat la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea, pentru a verifica stadiul mai multor lucrări aflate în derulare.

„Şi anul acesta, cu voia lui Dumnezeu şi cu ajutorul oamenilor, ne vom strădui să facem fapte bune pentru vâlceni. În cursul dimineții de astăzi (n.r. 3 ianuarie), am fost la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, pentru a verifica, personal, modul de desfășurare a lucrărilor la clădirea unde va fi instalat aparatul RMN, ocazie cu care am vizitat şi farmacia spitalului, dar şi Unitatea de Primiri Urgențe. Suntem printre primele județe din ţară care au semnat cu Guvernul României documentele pentru dotarea cu un aparat RMN a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. După jumătatea lunii februarie, va fi adus aparatul, urmând ca, după instalarea lui, să fie finalizate şi lucrările la clădire. Este o construcţie cu regim special şi, de aceea, este nevoie ca, mai întâi să fie pus pe poziţie dispozitivul, care va trebui interconectat apoi cu clădirea în care va fi instalat şi cu cea a spitalului. Nu voi tolera nici măcar o abatere de la graficul de execuţie a lucrărilor, a cărui respectare o voi verifica personal, pentru că vreau să mă asigur că vâlcenii vor putea beneficia cât mai repede de această aparatură performantă”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.