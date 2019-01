Comunicat de presă PNL Vâlcea: Rădulescu minte

Cu stupoare, am constatat într-o declaraţie transmisă presei în primele zile ale Noului An de către Consiliul Judeţean Vâlcea, lucruri care nu corespund adevărului.

Astfel, domnul Constantin Rădulescu anunţă cu mult elan muncitoresc, un profit brut de peste 11,5 miliarde de lei vechi la RAJDP Vâlcea, ca pe un mare record. Îi precizăm domnului Constantin Rădulescu că RAJDP Vâlcea, pe vremea când în fruntea judeţului era o conducere liberală, a avut în anul 2015 un profit brut de peste 20 de miliarde de lei vechi, iar în anul 2016 profitul brut a fost de peste 14 miliarde lei vechi, înregistrându-se o scădere odată cu venirea echipei PSD-iste la conducerea judeţului. Scăderea profitului brut a continuat cu anul 2017 la 11,6 miliarde lei vechi şi, aşa cum reiese din declaraţia de presă, a ajuns la cea mai mică valoare din ultimii ani.

Domnul Constantin Rădulescu mai precizează că „la preluarea mandatului am găsit Regia într-o situaţie extrem de complicată, am reuşit să o redresăm şi, mai mult decât atât, să o facem profitabilă şi capabilă să realizeze cifre record ca şi profit brut”. Sunt afirmaţii delirante şi iresponsabile, având în vedere că în anul 2014, când judeţul avea conducere PSD-istă, RAJDP Vâlcea a avut o pierdere uriaşă, de peste 41 de miliarde lei vechi, iar de anul următor 2015, cu conducerea liberală a judeţului, regia a avut un profit brut de peste 20 de miliarde lei vechi.

Prin aceste declaraţii, domnul Constantin Rădulescu se face încă o dată de râs în faţa vâlcenilor, dovedind că nu are cunoştinţe minime economice şi că îşi merită din plin eticheta de „absolvent la barieră”.

• Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea