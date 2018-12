Colinde, colinde… la Liceul „Pleșoianu”

Ca-n fiecare an, elevii Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” din Râmnicu Vâlcea au organizat un program artistic. Elevii au recitat, au cântat colinde, iar atmosfera a fost una de sărbătoare, având alături cadrele didactice, dar și pe șefa învățământului vâlcean, inspectorul general Andra Bică. Conducerea liceului, prin director prof. ing. Cristiana Bitică, urează tuturor un An Nou cu sănătate, bucurii și multe împliniri!