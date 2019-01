Ce bani dă APIA pentru sectoarele vegetal și zootehnic în 2019?

Potrivit conducerii DAJ Vâlcea, în baza unui proiect de act normativ publicat de MADR, ajutoarele tranzitorii ce vor fi acordate în anul 2019 vor avea plafoane maxime de 105 milioane de euro pentru sectorul vegetal, respectiv 162 milioane de euro pentru cel zootehnic.

Pentru sectorul vegetal, sumele se distribuie astfel: 102,361 milioane euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil; 6,6 milioane euro pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră; 1,656 milioane euro pentru tutun; 100.800 euro pentru hamei; 1,818 milioane euro pentru sfeclă de zahăr.

Culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez și alte cereale; leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole și alte leguminoase pentru boabe; rădăcinoase: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere și alte rădăcinoase; plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiță, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plante medicinale și aromatice; legume: tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi și galbeni și alte legume; furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) și alte furaje verzi în teren arabil; căpșunerii; loturi semincere; alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere și solarii.

Cuantumul per hectar al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura.

Pentru sectorul zootehnic, sumele se distribuie astfel: 22,228 milioane euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte; 93,416 milioane euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne; 46,877 milioane euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018.