„Cămara bunicii” a ajuns la cea de-a XI-a ediție

Ca-n fiecare an, în luna noiembrie, conducerea Școlii Generale nr. 4 din Râmnicu Vâlcea, prin director Mihai Fârtat, organizează „Cămara bunicii”, acțiune ajunsă la cea de-a XI-a ediție. Așa se face că, zilele trecute, s-a desfășurat „Cămara bunicii”, eveniment în urma căruia s-au strâns foarte multe borcane cu dulceață, zacuscă, compot și alte bunătăți, toate produsele urmând să ajungă la elevii școlii gazdă, copii proveniți din familii nevoiașe, dar și la beneficiarii Centrului social din Bistrița. Directorul unității de învățământ, profesorul Mihai Fârtat, a ținut să mulțumească tuturor participanților la eveniment, după care dr. Cristina Gândăcioiu, din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, le-a vorbit copiilor despre o alimentație sănătoasă. Toți copiii și dascălii au purtat cu mândrie portul popular, mai ales că elevii au avut și câteva reprezentații de dans popular.

Așa cum am precizat și la începutul articolului, acțiunea „Cămara bunicii” are loc anual, în luna noiembrie, având un scop caritabil: ajutorarea copiilor din familii nevoiașe. Pentru că există parteneriat cu Centrul social Bistrița, o parte din produsele strânse va ajunge și la copiii aflați în plasament.