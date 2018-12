Calendar cu elevii de la Sanitar, în scop umanitar

Elevii clasei a X-a A de la Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” Râmnicu Vâlcea au pozat pentru un calendar, pe 2019, in scop umanitar. Este vorba de strângerea de fonduri pentru ajutorarea elevului Robert Moț, de clasa a X-a, de la Colegiul Național “Alexandru Lahovari” din Râmnic, diagnosticat cu distrofie musculară Duchenne. Elevii de la Liceul Sanitar au pozat in straie tradiționale, creând un calendar minunat, totul in scop caritabil.Cei ce doresc să intre in posesia calendarului, pentru a-l ajuta pe Robert, se pot prezenta la standul elevilor de la Sanitar, aflat, din 14 până pe 17 decembrie, in River Plazza Mall.

“Ii așteptăm pe toți cei care doresc să ni se alăture. Standul nostru va fi deschis pe durata a patru zile, in intervalul orar 10.00 – 22.00. Achiziționarea unui calendar inseamnă mai mult decât a face simple cumpărături. Inseamnă a face un bine”, declară Alexandru Durigon, elev in clasa a X-a la Liceul Sanitar.

“Suntem bucuroși că am reușit să impletim ideea de ajutor caritabil cu cea de cultivare și promovare a valorilor tradiționale, care supraviețuiesc cu greu intr-o perioadă a schimbărilor”, susține, la rândul său, prof.coordonator de proiect, Antonia Drăghici.

“Ii felicităm pe elevii noștri care s-au mobilizat să facă o faptă nobilă in prag de sărbători. Le mulțumesc celor ce se implică in susținerea demersului elevilor și le urăm tuturor sărbători liniștite, alături de cei dragi, declară Paula Fârtățescu”, director Liceul Sanitar Antim Ivireanu.

In cazul celor care nu au reușit să ajungă in Mall zilele acestea, dar doresc un calendar, o pot face interesându-se la Liceul Sanitar.