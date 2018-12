BNR a lansat patru noi monede

• una dintre ele are tiraj foarte mare și este posibil să o primiți rest când faceți cumpărături

Cu prilejul aniversării Centenarului, Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic trei monede (din aur – 500 de lei, argint – 10 lei și alamă – 50 de bani) și o bancnotă, cu valoarea de 100 de lei. De asemenea, pentru uzul obișnuit, tot dedicată Centenarului, a fost lansată o nouă monedă, cu valoarea de 50 de bani. Aceasta din urmă, având un tiraj mare (un milion de exemplare), este posibil să o întâlniți în circuitul cotidian al monedelor din țara noastră; primele trei monede și bancnota la care am făcut referite fiind destinate colecționarilor.

Pentru a o recunoaște mai ușor, trebuie să știți că moneda comună lansată zilele trecute are valoarea de 50 de bani, având pe avers o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918; inscripțiile în arc de cerc «ROMANIA» și «MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA», valoarea nominală «50 BANI», stema României și anul de emisiune «2018», margine inscripționată cu «ROMANIA» de două ori, cu steluță între cele două cuvinte. Pe revers, această monedă ilustrează portretele lui Ștefan Cicio-Pop, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș și Iuliu Hossu, personalități care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri; inscripția în arc de cerc «100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE» și data evenimentului aniversat «1 DECEMBRIE 1918».