Bărbat din Vâlcea, trimis în judecată pentru dare de mită

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea au finalizat cercetările iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus, la data de 11 decembrie, trimiterea în judecată a inculpatului B.I., agent de pază la o societate comercială din București, cercetat, în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

În fapt, la data de 30.08.2018, D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea a fost sesizat de doi agenți de poliție din cadrul I.P.J. Vâlcea, cu privire la faptul că, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Ghioroiu, au depistat un bărbat în timp ce conducea un autovehicul pe drumurile publice, sub influența băuturilor alcoolice, iar acesta și încă un tânăr care îl însoțea, le-a oferit o sumă de bani pentru a nu lua măsuri legale în cauză.

Denunțul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar în urma probatoriului administrat a rezultat că, la testarea cu aparatul etilotest, B.I. avea o alcoolemie de 0,52 mg/l. Încă din faza premergătoare testării, cumnatul lui B.I., inculpatul G.D., a oferit, în repetate rânduri, suma de 200 lei pentru a nu-l mai testa pe conducătorul auto și pentru a nu întreprinde măsurile legale. După testarea etilotest, inculpatul B.I. a promis celor doi agenți suma de 500 lei sau, eventual, o altă sumă mai mare, pentru a renunța la demersurile legale ca urmare a faptei constatate.

Cei doi polițiști au refuzat categoric sumele de bani oferite sau promise de cei doi inculpați și au sesizat faptele acestora ofițerilor din cadrul S.J.A. Vâlcea.

Cu privire la inculpatul G.D., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, procurorii au încheiat acord de recunoaștere a vinovăției stabilindu-i acestuia o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, acordul fiind înaintat pentru confirmare Tribunalului Vâlcea.

Pe parcursul cercetărilor, ofițerii D.G.A. – S.J.A. Vâlcea au desfășurat activități procedurale pentru administrarea probatoriului, în conformitate cu ordonanțele de delegare emise de procuror.

• Biroul de Informare și Relații Publice al Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea