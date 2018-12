În data de 15 decembrie 2018, membrii cluburilor Rotary Râmnicu Vâlcea și Rotary Cozia au organizat Balul de Caritate „Ajutor și grijă pentru copiii cu autism și Excelență în educație”.

„Am continuat și anul acesta seria proiectelor dedicate oamenilor cu nevoi speciale și ne-am îndreptat atenția către copiii cu autism, venind, din nou, în ajutorul celor de la fosta Grădiniță nr. 3 din Nord, unde functionează mai multe grupe de copii care au această suferință. Cu toții am convenit că instituția are nevoie urgentă de o rampă, cât și de dotări cu materiale didactice speciale, dar și îmbunătățirea cu echipamente necesare integrării în sistemul educațional. Evenimentul s-a bucurat de o mare participare, iar pe această cale țin să îi multumesc marei noastre handbaliste, Cristina Neagu, care a donat pentru licitația organizată un tricou și o eșarfă, purtând autograful ei. Tot pentru același scop, au fost licitate și câteva tablouri pictate de catre pictorul Corneliu Kenny Varniote, dar și alte obiecte donate de către fetele de la SCM Râmnicu Vâlcea, sumele obtinuțe fiind folositoare scopului nostru caritabil. Eu și colegii mei suntem fericiți că am dus la capăt un proiect atât de important și pentru că am atras în realizarea lui un număr important de donatori și parteneri în ajutorarea acestor copii. Le mulțumesc colegilor mei pentru implicare și donatorilor pentru generozitatea lor, dar și lui Adrian Enache și echipei lui, corului Euphonia, dansatoriilor de la Ru Apollo, pregătiți de prof. Mihaela Runceanu, care ne-au ajutat să facem posibil acest eveniment” , a declarat președintele Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea, Diana Ionescu.

