Administrația din Perișani, la ceas de bilanț

2018 a fost un an cu realizări, cu cumpene de trecut pentru unii reprezentanți ai administrației publice locale din Vâlcea. Edilul comunei Perișani, Ion Sandu (foto), unul dintre cei mai gospodari primari ai județului, a întocmit un bilanț, un fel de analiză a anului ce s-a încheiat, pe care o prezentăm în rândurile de mai jos:

„Ca primar, pot spune că pentru administrația din Perișani anul 2018 a fost unul mai mult decât excepțional; alături de echipa din primărie și consiliul local am reușit să obținem: 4 finanțări europene, ajungând să avem în acest moment 10 proiecte accesate prin diverse măsuri de finanțare AFIR, unicat în centrul Regional Craiova, nicio localitate din acesta nu poate prezenta așa ceva, fiind vorba de localități din județele Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj și Mehedinți; aprobarea a 2 proiecte naționale prin O.G 28/2013; 2 finanțări prin Fondul Național de Intervenție. Valoarea totală a investițiilor pentru localitate se ridică la 18.000.000 lei, cu TVA inclus, ce reprezintă obiective de infrastructură cu contracte semnate la care urmează să se înceapă lucrările, ori aflate în derulare lucrări, în curs de semnare după încheierea procedurilor de achiziții publice prin SICAP sau în procedură de anunț licitație. În spatele cortinei a acestor proiecte este o muncă titanică, o văd sau prețuiesc cei care lucrează de la elaborarea lor până la implementare; și punerea în funcțiune a acestora, și totuși, de multe ori sunt voci, ale unora care spun, ce ne trebuie nouă sală de fitness, sau de ce se asfaltează drumul X și nu Z. O fac fără să știe de ce trebuie să se întâmple așa. Toate investițiile evaluate sunt fie finalizate gen «Curte Primărie», «Iluminat stradal» fie sunt în stadiu de execuție la care lucrările se vor finaliza cel târziu în luna septembrie din anul 2019, când vor fi puse în funcțiune obiectivele de infrastructură rutieră Groși și Podul Lung-Râușor-Poiana la care se va asfalta 7 km de drum; cele 16 ulițe sătești ce reprezintă 90% din totalul acestora în comună (până în acest moment, sunt asfaltate șapte, urmând ca anul viitor să fie finalizate și celelalte), construirea unui pod în lungime de 50 m, în punctul «La Ion din Vale în satul Perișani», «Consolidarea drumului Spinu – Podeni în zona calamitată – Câmp», «Modernizarea Grădiniței din satul Mlăceni», Construirea unei baze recreaționale sportive în zona centru Perișani (teren sintetic minifotbal și sală de fitness), instalarea de puncte Wi-Fi cu acces gratuit în spații publice pentru sediu primărie, poliție, biserici, bibliotecă, școli, centru de informare turistică etc. Chiar și după atâta muncă și realizări istorice la nivel local, vor mai fi persoane care vor spune că de ce nu se asfaltează drumul principal ce traversează satele Poiana, Pripoare și Spinu. Ei bine, dacă nu era drum național și aparținea administrației locale, ar fi fost primul supus asfaltării și modernizării, branșarea a 70 de abonați la rețeaua de alimentare cu apă Poiana, anveloparea cu lemn natural a 5 stații pentru așteptare microbuze școlare și nu numai și chiar alte multe realizări mărunte. Cine nu este mulțumit de munca prestată și realizările prezentate în acest an în localitate este rugat să vină în sprijin cu idei de finanțare sau chiar cu muncă de specialist, pentru că nu ar face altceva decât să pună «umărul» la modernizarea localității”, declară edilul Ion Sandu.

Așadar, vom auzi destul de des de obiective punctate în comuna Perișani.