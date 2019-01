Acuzații de malpraxis la adresa medicilor din Vâlcea

Familia Mutu acuză medicii Unității de Primiri Urgențe Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Vâlcea că ar fi pus un diagnostic eronat copilului lor, n vârstă de 1 an și jumătate, tratându-l de laringită, ca mai apoi să ajungă in stare foarte gravă la Spitalul Marie Curie. Copilul se zbate intre viață și moarte. Părinții sunt deciși să meargă până-n pânzele albe pentru a li se face dreptate, chiar să dea medicii de la Urgențe in judecată. Deocamdată, la nivel de spital, conducerea unității medicale a demarat o anchetă internă.