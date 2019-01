Acțiunile Oltchim, în creștere cu 99,44%

• în acest timp, acţiunile Alro au pierdut 15,21% din valoare

Acţiunile Alro, Electroaparataj, Banca Transilvania, Nuclearelectrica şi OMV Petrom au consemnat cele mai severe deprecieri în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti, în timp ce creşteri importante au înregistrat titlurile Oltchim, Condmag, Electroputere, Altur şi SIF Hoteluri – potrivit statisticilor publicate de Bursa de Valori Bucureşti.

Acţiunile Alro au pierdut 15,21% din valoare în săptămâna 7 – 11 ianuarie, Electroaparataj a încheiat săptâmâna cu un minus de 13,43%, Banca Transilvania – minus 9,52%, Nuclearelectrica – minus 9,04% iar OMV Petrom – minus 7,03%. Pe de altă parte, titlurile Oltchim s-au apreciat cu 99,44%, cele ale Condmag au consemnat o creştere de 45,83%, Electroputere a închis săptămâna cu un plus de 28,57%, Altur a înregistrat un plus de 16,13% iar SIF Hoteluri a urcat cu 14,95%. Titlurile Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, OMV Petrom, BRD – Groupe Societe Generale şi Romgaz au fost cele mai lichide în ultimele cinci zile, generând schimburi de 88,37 milioane de lei (BT), 32,39 milioane de lei (FP) şi 23,5 milioane de lei (SNP), 21,89 milioane de lei (BRD) şi 14,53 milioane de lei (SNG).

Valoarea totală a celor 11.105 tranzacţii cu acţiuni consemnate pe BVB în săptămâna care se încheie duminică s-a cifrat la 203,585 milioane de lei în condiţiile în care, de la începutul acestui an, au fost consemnate schimburi cu acţiuni de 277,228 milioane de lei în 7 şedinţe de tranzacţionare. Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 8 ianuarie, când s-au înregistrat 2.506 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 56,4 milioane de lei. Capitalizarea pieţei se cifrează la 143,737 milioane de lei, în scădere semnificativă faţă de începutul lunii decembrie a anului trecut când capitalizarea companiilor de pe piaţa reglementată depăşea 165 de miliarde de lei. Anunţul autorităţilor din 19 decembrie 2018 privind intenţia de aprobare unor măsuri fiscal-bugetar cu impact asupra băncilor şi a societăţilor din energie a făcut ca pe Bursa de Valori Bucureşti capitalizarea companiilor să scadă cu 14,89 miliarde de lei, o valoare mai mică fiind înregistrată în data de 15 decembrie 2016. Atunci, valoarea de piaţă a tuturor companiilor era de 145,59 miliarde lei.