2019 – Prioritate 0: EuROpa

Pe 10 ianuarie, sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a fost gazda primei conferințe de presă a Centrului Europe Direct Vâlcea din acest an. La nivel european, anul 2019 are o importanță majoră atât prin preluarea de către România a președinției Consiliului Europei, de la 1 ianuarie, cât și prin prisma faptului că, pe 26 mai, românii își vor alege, prin vot, parlamentarii care să îi reprezinte în forul de la Bruxelles. La eveniment au fost prezenți Remus Grigorescu – managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, structura gazdă a Centrului Europe Direct Vâlcea, Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu, consilieri de comunicare ai Centrului EUROPE DIRECT Vâlcea, finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene în România și Consiliul Județean Vâlcea, precum Laura Pănoiu de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, instituție parteneră la dezvoltarea proiectului „My first vote for Europe”.

O vâlceancă, admisă în grupul tinerilor comunicatori pe teme europene despre România

După prezentarea planului de evenimente din agenda Centrului Europe Direct Vâlcea pe anul 2019, a urmat expunerea planului de comunicare al centrului ED din județul nostru. Pe lângă discuțiile aferente importanței majore pe care o comportă anul 2019 la nivel european și la nivel național, în cadrul întâlnirii a fost prezentată și informația conform căreia vâlceanca Giulia Croce, fostă voluntară a Centrului Europe Direct Vâlcea, a fost admisă în grupul celor 13 tineri comunicatori pe teme europene din România.